"Народний фронт" домігся виділення додаткових коштів на захист кримських татар – Логвинський

Окупація почалася з Криму, і деокупація також має початися зі звільнення Кримського півострова, наголосили в партії.

"Народний фронт" домігся виділення у Державному бюджеті на 2019 рік додаткових 30 млн грн на потреби кримських татар, які проживають на тимчасово окупованій території АР Крим.

Про це повідомив народний депутат фракції "Народний фронт", голова підкомітету з міжнародно-правових питань та внутрішньо переміщених осіб парламентського комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Георгій Логвинський.

"Окупація почалася з Криму, і деокупація також має початися зі звільнення Кримського півострова", – наголосив він.

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"Тому саме за наполяганням Арсенія Яценюка, керівника фракції НФ Максима Бурбака і завдяки єдності членів бюджетного комітету ми домоглися того, аби в бюджеті на наступний рік було передбачено додаткові кошти на заходи з деокупації з метою продовження санкцій, створення умов для повернення нашого майна та наших людей, з метою тиску на Російську Федерацію", – сказав народний депутат.

"Це вкрай важливо, і ми, як відповідальна політична сила, це зробили. За моєю поправкою, яку було внесено в залі на вимогу "Народного фронту", ці умови було виконано", - наголосив Логвинський.

"Сьогодні вкрай необхідно підтримати тих людей, які наразі перебувають на тимчасово окупованій території, на "півострові суворого режиму", з метою захисту нашої територіальної цілісності в цілому", – резюмував представник "Народного фронту".