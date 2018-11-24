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Порошенко нагородив президента Латвії орденом Ярослава Мудрого (фото)

13:59, 24 листопада 2018
Політика
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Петро Порошенко вручив орден Ярослава Мудрого президенту Латвії / фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, церемонія вручення державної нагороди відбулась в Маріїнському палаці у Києві.

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На спільній з президентом Латвійської Республіки прес-конференції Порошенко повідомив, що нагородив Вейоніса за укріплення дружніх відносин України та Латвії.

«Маю велику честь вручити найвищу державну нагороду України - орден Ярослава Мудрого I ступеня - президенту Латвійської Республіки Раймондсу Вейонісу за величезний і вагомий внесок в розвиток та укріплення дружніх відносин України та Латвії», - сказав Порошенко.

За його словами, ця нагорода – символ вдячності українського народу, визнання особистого внеску президента Латвії в підтримку України.

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Теги: #Латвія#Петро Порошенко