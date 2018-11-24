Порошенко: Москва намагається придушити пам’ять про Голодомор та з новою силою "шматує українську душу" на Донбасі та в Криму

Президент Петро Порошенко заявив, що Москва всіляко намагається придушити пам’ять про жертв Голодомору 1932-1933 років та з новою силою «шматує українську душу» на Донбасі та в Криму.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав у виступі на міжнародному форумі «Україна пам’ятає – світ визнає!» до 85-х роковин Голодомору.

«Здавалося, Кремль мав би скористатися шансом для того, щоб спокутувати вину перед мільйонами, яких жорстоко закатувала радянська влада, відмежуватися від радянської влади, однак нинішня Москва всіляко вивертається, щоб затлумити пам’ять про жертв Голодомору», - заявив він.

За словами Порошенка, Москва «з новою силою кинулася шматувати українську душу на Донбасі і в Криму, і сьогодні ми так само продовжуємо стикатися з новими людськими трагедіями, поки рішуче не скажемо: «Досить!».

Глава Української держави зазначив, що світу «потрібна єдність і солідарність усього вільного світу у захисті цінностей та гуманності, якими ми так пишаємося після всіх тих жахіть, які уже випадали на долю людства».