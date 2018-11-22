Росія як країна-агресор не може ветувати вступ України до ЄС та НАТО - Порошенко

За словами глави держави, фіксуючи у Конституції обов’язковість курсу на вступ до НАТО та Євросоюзу, Україна посилає меседж до Москви: «ми розстаємося остаточно і безповоротно».

Президент України Петро Порошенко наголошує, що Росія як країна-агресор не має і не матиме вето на вступ України ні до НАТО, ні до Європейського Союзу.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко заявив під час засідання Верховної Ради, яка розглядає проект закону про внесення змін до Конституції України щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства у Євросоюзі та НАТО.

«Фіксуючи у Конституції обов’язковість курсу на вступ до НАТО та Євросоюзу, ми посилаємо месседж і до Москви: ми розстаємося остаточно і безповоротно. Росія як країна-агресор не має і не матиме вето на наш вступ ані до НАТО, ані до Європейського Союзу», - сказав президент.

Порошенко наголосив, що це суверенне право України як країни, «яка впевнено йде своїм шляхом».

«Питати дозволу ми ні в кого не будемо», - запевнив президент.