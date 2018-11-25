Яценюк завтра обговорить з Туском у Брюсселі ескалацію на Азові

19 листопада Рада ЄС у закордонних справах вже обговорювала те, що можна зробити, аби стримати нову хвилю агресії Росії.

Ескалація ситуації на Азові стане першим з питань, які завтра лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк порушить під час зустрічі з президентом Європейської Ради Дональдом Туском у Брюсселі.

Про це в дописі у Facebook повідомив колишній дипломатичний радник прем’єр-міністра України і заступник міністра закордонних справ України Данило Лубківський, передає прес-служба НФ.

"По суті, цей візит продовжить розмову, яка відбулася 5 жовтня з канцлером Меркель у Берліні. Суть проста: той факт, що Євросоюз зосередився на драматичному розлученні з Британією, не повинен відволікти увагу від згущення атмосфери тиску та провокацій на східному, українському рубежі Європи", - написав він.

Кремль показує Заходу, що постійно тримає руку на спусковому гачку, підкреслив Данило Лубківський: "Фейкові вибори на Донбасі, блокування Керченської протоки, атака на українські судна – це приклади, як Москва тестує різні способи для загострення ситуації. Кремль очікує на вибори нашого президента. Залежно від результатів, підбиратиме тактику на наші парламентські вибори і на вибори Європейського парламенту у травні 2019 року".

Він нагадав, що 19 листопада Рада ЄС у закордонних справах вже обговорювала те, що можна зробити, аби стримати нову хвилю агресії Росії.

"Ми привеземо до Брюсселя і нові відомості, і нові пропозиції. На зустрічах з Президентом Туском, Європейським комісаром з питань розширення Йоганесом Ганом, керівником Європейської народної партії Джозефом Доулем йтиметься про продовження санкцій і ситуацію на окупованих територіях Криму і Донбасу, про змістовну підготовку до засідання ради нашої асоціації в грудні і про питання енергетики", - повідомив Лубківський.

Кожне з цих питань працює на національні інтереси, наголосив він: "І наша команда цінує те, що партнери прислухаються до нашої думки".

"З квітня 2016 року це вже, напевно, буде майже з два десятки робочих міжнародних візитів Арсенія Яценюка і нашої делегації, - нагадав Данило Лубківський: Вже, напевно, до сотні зустрічей. Президент Обама, Президент Олланд, Президент Туск, Віце-президент Байден, Канцлер Меркель, Прем'єр-міністр Натаньягу, Прем’єр-міністр Моравецький, Прем’єр-міністр Скверняліс, нові керівники Ради національної безпеки і Державного департаменту Сполучених Штатів, міністри закордонних і внутрішніх справ Канади, міністри оборони та у справах Європи Великої Британії, урядовці Ізраїлю та Німеччини, парламентарії Сполучених Штатів, Великої Британії, Канади, Ізраїлю, Польщі, керівники і члени Європейського парламенту".

"Не просто калейдоскоп імен і посад. Масштабний і великий портрет. Портрет часу", - додав він.