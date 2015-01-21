Польський міністр: Освенцим звільняли передусім українці, а Путін сам не захотів приїхати

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це він сказав в ефірі Польського радіо, коментуючи критику за те, що Польща нібито не запросила на 70-ту річницю звільнення концтабору президента РФ Володимира Путіна.

"Може, краще сказати, що це перший український фронт та українці визволяли? Бо саме українці у ті січневі дні відкривали брами та звільняли табір", - сказав він.

Польський міністр нагадав, що організацією заходу займався Музей Освенциму та Міжнародна рада Освенциму, і в цьому році представник жодної держави не отримував персональних запрошень.

За його словами, сама російська влада вирішила, що її на цих урочистостях не буде представляти президент РФ.

Читайте такожПорошенко підтвердив, що поїде на річницю визволення ОсвєнцимаЯк повідомляв УНІАН, низка ЗМІ повідомляли, що організатори цьогорічних заходів із відзначення 70-ї річниці визволення Освенциму навмисне вирішили не направляти персональних запрошень лідерам держав, аби його також не отримав Путін, котрий опинився в міжнародній ізоляції через агресію Росії проти України.

Україну на заходах, котрі відбудуться 27 січня, представлятиме глава держави Петро Порошенко.

Як повідомлялося, в Освенцимі нацисти знищили, за різними даними, від 1,1 до 4 млн осіб, значну частину з яких становили євреї.