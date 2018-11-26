В районах, наближених до Криму, є ознаки втрати державного управління - постпред президента в АР Крим

На його думку, введення воєнного стану допоможе органам військового управління навести там лад.

Постійний представник президента України в АР Крим Борис Бабін розповів, що в районах, наближених до Криму, є ознаки втрати державного управління, і введення воєнного стану допоможе органам військового управління навести там лад.

Про це пише "Прямий". " Є закон, який визначає режим військового стану. І після того, як він буде запроваджений, я впевнений, що органи військового управління наведуть лад. Зокрема в тих районах, наближених до Криму, де ми маємо ознаки втрати державного управління, про що ми вже доповідали президентові України. Ми вбачаємо цю та багато інших складових гібридної агресії РФ проти нас. Можливо в цих районах, нарешті, буде наведено лад", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія за допомогою танкера, що "сів на мілину", блокувала прохід в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" та катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.

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За інформацією командування ВМС України, про намір здійснювати перехід російську сторону поінформували заздалегідь відповідно до міжнародних норм, однак прикордонний корабель РФ «Дон» протаранив український рейдовий буксир всупереч Конвенції ООН з морського права і Договору між Україною і Росією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки.

Згодом при проході кораблів із зони очікування до пункту постійного базування, приблизно на відстані 13-14 миль від узбережжя Криму, в районі 40 км на південний схід від Керчі, кораблі, які супроводжувалися судами і кораблями РФ, були обстріляні, заблоковані і по них було застосовано озброєння на ураження. Шестеро українських військовослужбовців дістали поранення, решта членів екіпажів потрапили у полон.

Рада національної безпеки та оборони України ухвалила рішення запропонувати запровадити воєнний стан у країні строком на 60 діб для створення умов із відсічі збройної агресії. Голова Верховної Ради Андрій Парубій скликав позачергове засідання парламенту для затвердження цього рішення на сьогодні, 26 листопада, о 16.00.

Під час засідання РНБО Порошенко анонсував проведення консультацій щодо ситуації навколо акту агресії РФ в районі Керченської протоки з міжнародними партнерами, у тому числі з керівниками міжнародних організацій.