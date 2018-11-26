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Туск на зустрічі із Яценюком: Росія повинна негайно звільнити українських моряків і припинити будь-які подальші провокації

17:18, 26 листопада 2018
Політика
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фото прес-служба Яценюка у Facebook

Про це сказав президент Європейської Ради Дональд Туск на зустрічі з лідером партії "Народний фронт" Арсенієм Яценюком, йдеться у повідомленні на офіційній сторінці екс-прем'єра у Facebook.

«Щойно завершилася наша зустріч із Дональдом Туском. Президент Європейської Ради чітко і недвозначно заявив, що засуджує застосування Росією сили в Азовському морі. Росія повинна негайно звільнити українських моряків і припинити будь-які подальші провокації. Європа єдина у підтримці України», - йдеться у повідомленні.

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Теги: #Туск#Яценюк