Порошенко покинув будівлю Ради, так і не виступивши перед депутатами - віце-спікер

Фракції Радикальної партії та “Батьківщини” заблокували трибуну та президію парламенту.

Порошенко пішов з Верховної Ради, тому що народні депутати заблокували трибуну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам сказала заступник голови Верховної Ради Оксана Сироїд.

Вона заявила: "Ми хотіли поспілкуватись з президентом, але він втік".

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За словами Сироїд, багато було питань з приводу обмеження прав і свобод громадян, обмеження свободи слова через введення воєнного стану. "Президент не бачив потреби спілкуватися з головами фракцій, і він просто втік від цього спілкування. І це його реальне ставлення до людей, бо депутати не просто якісь там амбітні люди, які є в парламенті, а це є представники народу, і вони мусять пояснити людям, що відбувається", - наголосила Сироїд.

Вона повідомила, що Порошенко був у кабінеті голови ВР Андрія Парубія, мав виступати в парламенті, і "ви бачили штандарт, але, на жаль, голова ВР не оголошував перерву, щоб провести консультації з президентом, і президент вийшов просто з кабінету голови ВР і поїхав".

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Як сказала Сироїд, зараз Парубій проводить консультації з керівниками фракцій.

Вона зауважила, що представники фракцій пропонують внести зміни до проекту закону про схвалення указу президента про воєнний стан. "Нехай президент самостійно коригує свій указ", - сказала Сироїд.

Крім того, як передає кореспондент УНІАН, із сесійної зали Верховної Ради України прибрали президентський штандарт, який зазвичай встановлюють за місцем, з якого виступає глава держави.

Внесення до сесійної зали штандарта і встановлення суфлерів біля трибуни зазвичай означає, що до парламенту прибуде президент та виступатиме в сесійній залі.

На початку сьогоднішнього засідання і суфлери, і штандарт були в сесійній залі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 листопада, Рада має розглянути президентський законопроект про введення в Україні військового стану.

Фракції Радикальної партії та “Батьківщини” вимагали зробити перерву в засіданні парламенту та організувати обговорення з президентом законопроекту.

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Спікер парламенту Андрій Парубій заявив, що не стане оголошувати перерву перед початком засідання, натомість пообіцяв зробити перерву перед безпосереднім обговоренням законопроекту, після виступу президента.

Під тиском депутатів, Парубій оголосив 10-хвилинну перерву у засіданні, яка затягнулася на понад годину.

Нагадаємо, Парубій зібрав естренне позачергове засідання Верховної Ради для прийняття рішення щодо введення воєнного стану в Україні через російську агресію в Керченській протоці.

Вранці 25 листопада Росія з допомогою танкера, що сів на мілину", заблокувала прохід в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" і двох катерах "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.

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За інформацією командування ВМС України, про намір здійснювати перехід російську сторону поінформували заздалегідь у відповідності з міжнародними нормами, однак прикордонний корабель РФ «Дон» протаранив український рейдовий буксир - всупереч Конвенції ООН по морському праву і Договором між Україною і Росією про співпрацю у використанні Азовського моря і Керченської протоки. Згодом під час проходження кораблів з зони очікування в пункт постійного базування, десь на відстані 13-14 миль від узбережжя Криму, в районі 40 км на південний схід від Керчі, українські кораблі, які супроводжувалися судами РФ, були обстріляні, заблоковані і за ним було використано озброєння на поразку. Шість українських військовослужбовців поранені, інші члени екіпажів потрапили в полон.