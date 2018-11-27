Перед введенням воєнного стану генпрокурора Луценка відправили у відпустку, він полетів до Японії – ЗМІ

Луценко є помітним членом РНБО, однак не був присутній на засіданні Ради в неділю.

Генеральний прокурор Юрій Луценко висловив незгоду з введенням в Україні воєнного стану, після чого його відправили у відпустку.

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Про це повідомляє «Страна», посилаючись на власні джерела. Наголошується, що Луценко є помітним членом РНБО, однак не був присутнім на засіданні ради в неділю, за підсумками якої було рекомендовано ввести воєнний стан. Він також не з'явився на вчорашньому засіданні Ради.

За даними джерел, питання про введення воєнного стану, як про спосіб відстрокування проведення президентських виборів, обговорювалося в оточенні Порошенка вже давно. Луценко виступав проти цього, про що публічно заявив в одному з інтерв'ю ще кілька місяців тому. Генпрокурор навіть пообіцяв піти у відставку в разі подібного розвитку подій.

"Тому, коли питання про введення ВП стало ребром, Луценко висловив свою незгоду з цим і його, від гріха подалі, відправили у відпустку. Юрій Віталійович полетів до Японії", - розповіло джерело в оточенні генпрокурора.

За його словами, не виключено, що через деякий час Луценко може оголосити про свою відставку.

"Раніше він вже кілька разів заявляв, що точно піде у відставку після виборів президента при будь-якому їх результаті. Але зараз, на тлі незгоди з маневрами навколо військового стану, це може статися і раніше. Але поки він ще остаточного рішення не прийняв", - сказав джерело.

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада Верховна Рада затвердила указ президента про введення воєнного стану в ряді областей України на 30 днів. Дата введення воєнного стану не озвучувалася, але раніше в той день наголошувалося, що йдеться про введення воєнного стану з 09.00 28 листопада.

Незважаючи на це, сьогодні, 27 листопада, урядова газета "Урядовий кур'єр" опублікувала указ Порошенка про воєнний стан на 60 діб.

60 днів - строк, на який президент вимагав ввести воєнний стан спочатку, але після консультацій було прийнято рішення скоротити його наполовину - до 30 днів. Дане рішення проголосувала Рада.

В свою чергу, у Кабміні заявили про помилку, і запевнили, що газета надрукує спростування. Указ президента про введення воєнного стану в низці областей України на 30 днів буде опубліковано 28 листопада в парламентській газеті «Голос України».

Секретар Ради національної безпеки України Олександр Турчинов повідомив, що дата початку воєнного стану в постанові, за яку проголосувала Верховна Рада - 26 листопада 14:00.

Законом визначено, що воєнний стан вводиться в Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, а також Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та у внутрішніх водах України Азово-Керченської акваторії.