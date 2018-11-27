Командир буксиру «Яни Капу» розповів адвокатові про допит у росіян, своєї провини не визнав – журналіст

Українець також заявив, що розуміє, це політична справа, і моряки стали заручниками ситуації.

Командир – старшина першої статті буксира «Яни Капу» Олег Мельничук, якого схопили російські силовики, під час допиту заявив, що не вважає себе винним.

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Про це у Facebook повідомив журналіст Антон Наумлюк. За його словами, Мельничука тримають у Білогірському ІТТ. Там українця відвідав його адвокат – Едем Семедляєв

"Тримається добре. Розповів, що коли затримували зазнав фізичного впливу, але сильно не били. Його допитали, він розповів, як було: "Стояли, чекали лоцмана, потім на нас напали. Нічиєго кордону ми не порушували, винним себе не вважаю", - розповів Семедляєв.

За словами адвоката, Мельничук також сказав, що розуміє, це політична справа, і моряки стали заручниками ситуації

Як зазначив Наумлюк, разом з Мельничуком в Білогірськ привозили українців Євгена Семидоцького та В'ячеслава Зінченка. Однак слідчий стверджує, що Зінченко утримується в Алуштинському ІТТ.

У всіх трьох моряків завтра має відбутися «суд» щодо обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, 25 листопада російська сторона здійснила напад на судна ВМС ЗСУ в Керченській протоці і захопила два українських військових катери та буксир разом з екіпажами. За наявними даними, в російському полоні утримуються 24 українських моряки.

Сьогодні підконтрольний РФ суд в окупованому Сімферополі заарештував п'ятьох українських моряків.