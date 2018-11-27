«Суд» в окупованому Сімферополі арештував п'ятого українського моряка до 25 січня

Раніше суд арештував чотирьох взятих у полон українських моряків: Володимира Варімеза, Сергія Цибізова, Віктора Беспальченка і Андрія Оприска.

Так званий «суд» в окупованому Сімферополі постановив заарештувати захопленого в полон українського моряка Юрія Будзила.

Про це правозахисна організація "Кримська солідарність" повідомляє у Facebook.

«Юрій Будзило - тримання під вартою до 25 січня 2019 року», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що «суддею» в процесі виступає Андрій Долгополов, адвокат - Айдер Азаматов.

Нагадаємо, раніше «суд» постановив заарештувати на два місяці - до 25 січня 2019 року - членів екіпажу буксира "Яни Капу" Володимира Варімеза, Сергія Цибізова і Віктор Беспальченка.

Аналогічну постанову так звані «судді» винесли щодо Андрія Оприска - його заарештували на 1 місяць і 29 днів.

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія заблокувала прохід до Керченської протоки українському буксиру "Яни Капу" і двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту в Одесі в порт Маріуполь.

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У командуванні ВМС підкреслили, що про намір здійснювати перехід заздалегідь була поінформована російська сторона відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

Російський прикордонний корабель "Дон" протаранив український рейдовий буксир, в результаті чого він був зруйнований. Крім того, при виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливість проходження через протоку. Шістьох українських військовослужбовців поранено, решта членів екіпажів потрапили в полон.

Всього в полон було захоплено 24 українських військовослужбовці.

Сьогодні, 27 листопада, в так званих «судах» в окупованому Криму почали обирати запобіжні заходи взятим у полон українським морякам.

Їх звинувачують у незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК РФ, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років).

Правозахисники наполягають, що, згідно з Третьою Женевською конвенцією від 12 серпня 1949 року про поводження з військовополоненими, захоплені військовослужбовці ВМС України є військовополоненими.