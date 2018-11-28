Парубій підписав постанову про вибори президента 31 березня

Постанову №9342 "Про призначення чергових виборів президента України" Верховна Рада ухвалила 26 листопада.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав постанову №9342 про проведення виборів президента 31 березня 2019 року.

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Про це йдеться на сайті парламенту.

Проект постанови 26 листопада вніс у ВР спікер парламенту. Документ набирає чинності з дня його прийняття.

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада Верховна Рада ухвалила постанову про призначення виборів президента України на неділю, 31 березня 2019 року. За дане рішення проголосували 228 народних депутатів України.