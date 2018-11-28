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Парубій підписав постанову про вибори президента 31 березня

11:10, 28 листопада 2018
Політика
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Вибори в Україні призначені на 31 березня 2019 року / фото УНІАН

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Про це йдеться на сайті парламенту.

Проект постанови 26 листопада вніс у ВР спікер парламенту. Документ набирає чинності з дня його прийняття.

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада Верховна Рада ухвалила постанову про призначення виборів президента України на неділю, 31 березня 2019 року. За дане рішення проголосували 228 народних депутатів України.

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Теги: #Парубій#Рада#вибори