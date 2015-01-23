СБУ ліквідувала канал зв'язку російських спецслужб з терористами

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі СБУ.

"Встановлено, що міжнародний телефонний трафік надходив з Росії через мережу Інтернет за технологією ІР-телефонії. Після обробки спеціалізованим обладнанням він під виглядом місцевих розмов направлявся на мережі українських операторів мобільного зв’язку. Телефонні номери, на які здійснювалася маршрутизація трафіку, використовувалися бойовиками незаконних збройних формувань", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що під час вилучення програмно-апаратного комплексу співробітники СБУ затримали місцевого мешканця, який здійснював адміністрування телекомунікаційного обладнання.

Тривають оперативно-слідчі дії.