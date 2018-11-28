Порошенко відповів на звинувачення Путіна в організації «провокації» у Керченській протоці

Президент України вважає, що у сьогоднішніх словах Путіна немає нічого нового.

Президент України Петро Порошенко відповів на звинувачення президента Російської Федерації Володимира Путіна в організації «провокації» у Керченській протоці, назвавши їх фейком.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час зустрічі з активом Чернігівської області.

«Версія про те, ніби напад російських військових на наші катери - "провокація української влади" - добре відома і має таку ж достовірність як версія про отруєння в Солсбері», - заявив він.

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Порошенко вважає, що у сьогоднішніх словах Путіна немає нічого нового.

«Подібний санудтрек, на жаль, ми вже кілька днів слухаємо у виконанні української опозиції: і текст явно однаковий, і музика така ж сама. Тепер всім очевидно, що автор фейку - у Москві, а в нас його лише тиражують», - додав глава держави.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 листопада, президент Росії Володимир Путін звинуватив президента України Петра Порошенка в організації «провокації» у Керченській протоці.

Довідка УНІАН. Вранці 25 листопада Росія заблокувала прохід до Керченської протоки українському буксиру "Яни Капу" і двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполя.

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У командуванні ВМС наголосили, що про намір здійснити перехід заздалегідь була поінформована російська сторона відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

Російський прикордонний корабель "Дон" протаранив український рейдовий буксир, унаслідок чого він був зруйнований. Крім того, при виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили вогонь на ураження по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку. Шестеро українських військовослужбовців поранені, 24 члени екіпажів потрапили у полон. Усі вони заарештовані так званим "судом" у Криму.

Їх звинувачують у незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК РФ, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років).