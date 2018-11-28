Суперечки між НАБУ та САП підривають ефективність боротьби з корупцією - співдоповідачі ПАРЄ

Вони нагадали, що за допомогою лише прийнятого законодавства побороти корупцію не вдасться.

Співдоповідачі Парламентської асамблеї Ради Європи з моніторингу ситуації в Україні Джема Грозданова (Болгарія) та Альфред Хір (Швейцарія) заявили, що суперечки між Національним антикорупційним бюро України та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою підривають ефективність боротьби з корупцією.

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Про це йдеться у повідомленні на сайті ПАРЄ.

Зокрема, говорячи про зусилля України щодо боротьби з корупцією, вони висловили серйозне занепокоєння, що конфлікти поміж основними органами, які створені для боротьби з "широко розповсюдженою корупцією" в Україні, не припинилися або не були урегульовані.

"На думку співдоповідачів, конфлікти між керівництвом НАБУ, САП та НАЗК, які інколи призводять до відкритої ворожнечі і навіть до саботування роботи один одного, підривають ефективність боротьби з корупцією та мають бути урегульовані негайно", - йдеться у повідомленні.

"Вони закликали владу та інші зацікавлені сторони продемонструвати належну політичну волю, щоби дозволити цим інституціям працювати так, як передбачалося, і боротися з небезпекою корупції", - сказано у повідомленні.

У цьому зв'язку співдоповідачі заявили, що корупція не може бути побореною лише за допомогою одного законодавства, бо це вимагає зміну поведінки та справжню політичну волю, аби втілити ухвалене законодавство.

також вони закликали остаточно і без зволікань створити Вищий антикорупційний суд.