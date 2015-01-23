Тарасюк: РФ і бойовики перед самітом в "нормандському форматі" хочуть розширити контрольовані території

Про це сказав він сказав під час круглого столу в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1», трансляція якого відбудеться 24 січня о 17.00 на УНІАН ТБ.

Читайте такожВатажок бойовиків Захарченко хоче віддати наказ не брати полонених

“Якщо проаналізувати події останнього часу, в тому числі і Берлінську зустріч, і спроби організувати зустріч в Астані, і заяви ватажків терористів, складається враження, що вони хочуть перед самітом «нормандської четвірки» розширити контрольовані ними території”, - сказав Тарасюк.

Він зазначив, що на сьогодні ще немає точної дати проведення зустрічі лідерів країн «нормандської четвірки» - України, Росії, Німеччини та Франції - в Астані. Він нагадав, що раніше вона планувалося на 15 січня.

“Але очевидно, що дії терористів і Росії поставили під сумнів взагалі питання проведення цього саміту. Питання, коли саме буде проведено саміт, залишається відкритим”, - сказав Тарасюк.

Він відзначив посилення міжнародної солідарності з Україною, однак “заявами про солідарність не виграєш війни». «Ми знаходимось у стані війни. Чи хтось насмілиться назвати цей стан воєнним станом чи ні, але це війна”, - сказав Тарасюк.

Він вважає, що Україна може допомогти сама собі власними національними зусиллями.

“Україні ніхто не допоможе. Лише останнім часом ми побачили допомогу деяких країн. Але ця допомога надається дуже обережно, при цьому заявляють про те, що військовим шляхом конфлікт не розв'язати”, - сказав Тарасюк.

Він зазначив, що міжнародні зусилля показали свою неефективність і недієвість.

“Надії в нас повинні бути лише на себе”, - додав Тарасюк.