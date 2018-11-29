СБУ оприлюднила переговори льотчиків РФ, які обстрілювали українські кораблі в районі Керченської протоки (аудіо)

Перемовини свідчать про те, що російське військове керівництво віддавало наказ на обстріл суден.

Служба безпеки України оприлюднила переговори екіпажів літака та гелікоптера РФ з пунктами управління, які свідчать про те, що російське військове керівництво свідомо віддавало наказ на застосування зброї проти українських кораблів в районі Керченської протоки.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник голови Служби безпеки України Олег Фролов повідомив на брифінгу в Києві.

«Отримано перемовини екіпажу російського літака та гелікоптера Ка-52 з відповідними пунктами управління. Ці перемовини не залишають жодного сумніву, що російське військове керівництво свідомо віддавало наказ на застосування зброї проти українських кораблів», - заявив він та продемонстрував журналістам відповідні аудіозаписи.

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія заблокувала прохід до Керченської протоки українському буксиру "Яни Капу" і двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполя.

У командуванні ВМС наголосили, що про намір здійснити перехід заздалегідь була поінформована російська сторона відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

Російський прикордонний корабель "Дон" протаранив український рейдовий буксир, унаслідок чого він був зруйнований. Крім того, при виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку.

Всі 24 моряки, які перебували на суднах, потрапили у полон. Троє з них поранені.

Усі українці були заарештовані так званим "судом" у Криму. Їх обвинувачують у незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК РФ, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років).