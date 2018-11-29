Порошенко сподівається на введення країнами НАТО своїх суден в Азовське море

На переконання глави держави, Путін хоче анексувати Азовське море.

Президент України Петро Порошенко висловив сподівання, що країни-члени НАТО направлять кораблі в Азовське море, щоб допомогти Україні.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це він заявив в інтерв’ю німецькому виданню Bild.

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«Німеччина є одним із наших найближчих союзників, і ми сподіваємось, що країни-члени НАТО готові ввести судна в Азовське море, щоб допомогти Україні. Путін хоче анексувати Азовське море. Єдина мова, яку він розуміє – це єдність західного світу. Ми просто не можемо прийняти цю агресивну політику, спочатку був Крим, потім східна Україна, тепер Азовське море. Німеччина також має запитати себе: чого далі забажає Путін, якщо ми не зупинимо його?» - сказав Порошенко.

«Світ повинен говорити одним голосом, і ми повинні негайно запровадити додаткові санкції в умовах ймовірної російської агресії. Путін повинен негайно звільнити наших солдатів і одночасно звільнити море для проходу міжнародних суден», - підкреслив президент та зазначив, що серед кораблів, які не можуть здійснювати вільне плавання, є не тільки українські, але й німецькі судна.

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія заблокувала прохід до Керченської протоки українському буксиру "Яни Капу" і двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполя.

У командуванні ВМС наголосили, що про намір здійснити перехід заздалегідь була поінформована російська сторона відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

Російський прикордонний корабель "Дон" протаранив український рейдовий буксир, унаслідок чого він був пошкоджений. Крім того, при виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку. За даними СБУ, також відбулося бойове застосування 2 ракет російським винищувачем Су-30 та 2 ракет розвідувально-ударним гелікоптером Ка-52.

Всі 24 моряки, які перебували на суднах, потрапили після штурму російським спецназом у полон. Троє з них поранені.

Усі українці були заарештовані так званим "судом" у Криму. Їх обвинувачують у незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК РФ, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років).