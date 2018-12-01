У Москві пройшла акція з вимогою відпустити полонених українських моряків і припинити війну з Україною (фото)

Близько 20 осіб кілька годин, змінюючи один одного, провели поодинокі пікети біля Адміністрації президента РФ.

У Москві пройшла акція, учасники якої вимагали відпустити полонених українських моряків і припинити війну з Україною.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, в акції взяли участь близько 20 осіб.

Спочатку планувалося провести акцію біля будівлі МЗС Росії, проте до місця проведення сходу прибули близько десятка агресивних прихильників президента Росії з руху SERB. Ця група агресивних маргіналів «прославилася» атаками на підтримку Володимира Путіна з використанням екскрементів, зеленки та інших нечистот.

Зважаючи на те, що біля будівлі російського зовнішньополітичного відомства перебували два автобуси з поліцейськими, організатори акції вирішили переміститься до будівлі Адміністрації президента Росії, де й пройшла акція.

Росіяни кілька годин, змінюючи один одного, провели поодинокі пікети, вони тримали в руках плакати з написами: «Ні війні з Україною», «Ні війні», «25 листопада Росія вчинила акт військової агресії. У Керченській протоці були атаковані і захоплені 3 кораблі ВМФ України».

Читайте такожЗа добу в Україну не впустили 100 росіян, до РФ - майже 40 українців

Один з організаторів акції Сергій Ожич наголосив, що якщо раніше агресія РФ щодо України мала гібридний характер, то 25 листопада Росія вчинила акт відкритої воєнної агресії проти України.

«Атаковано три кораблі, є поранені, команду захоплено в полон. Ці дії призвели до того, що в деяких областях України запроваджено воєнний стан. За неофіційною інформацією, до західних кордонів РФ стягуються війська і військова техніка. Можливо, ми сьогодні стоїмо на порозі великої масштабної війни, і в нас у Росії громадянське суспільство повинно сказати цьому ні. Я не хочу, щоб почалася велика війна», - сказав Ожич.

«Я хочу, щоб мир було відновлено, а захоплені території повернулися Україні, щоб відносини між країнами були мирними і рівноправними», - додав він.

Крім того, учасники акції читали вірші і навіть заспівали Державний гімн України.

На місце прибув наряд міліції, однак обійшлося без затримань.

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія заблокувала прохід до Керченської протоки українському буксиру "Яни Капу" і двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту Одеса до порту Маріуполь.

При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливість проходження через протоку.

Окупанти захопили в полон 24 українських військовослужбовців. Троє з них дістали поранення. Українців звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років). Всіх полонених було заарештовано так званим "судом" у Криму, після цього їх перевезли до московських слідчих ізоляторів "Лефортово" і "Матроська тиша".