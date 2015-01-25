Україна звернеться до Гааги про визнання "ДНР" та "ЛНР" терористичними організаціями
16:45, 25 січня 2015Політика
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Уряд розпочне процедуру звернення до Гаазького трибуналу щодо злочинів проти людяності, скоєних терористами.
REUTERS
Рада національної безпеки та оборони України доручила уряду почати процедуру звернення до Гаазького трибуналу щодо злочинів проти людяності, скоєних терористами проти українських громадян у 2014-2015 роках, а також щодо визнання "ДНР" та "ЛНР" терористичними організаціями.
Про це йдеться у опублікованій на сайті РНБО інформації.
Як повідомяв УНІАН, 25 січня відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони України.
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