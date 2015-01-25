Воєнний стан обмежить права громадян і унеможливить розвиток економіки держави - Бірюков

23:35, 25 січня 2015
Політика
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Вводити воєнний стан в Україні поки не потрібно, адже це призведе до багатьох наслідків, які обмежать не лише права громадян, а й унеможливлять розвиватися економіці держави.

Бирюков / УНИАН

Про це в прямому ефірі програми ТСН.Тиждень розповів один із найвідоміших українських волонтерів, радник президента України, помічник міністра оборони Юрій Бірюков.

"А що змінить офіційне запровадження воєнного стану? У нас зміниться ставлення людей до того, що відбувається на Сході України від того, що це лише назвуть воєнним станом? Не забувайте, що воєнний стан – це ще й обмеження свободи слова, обмеження права зібрань, обмеження засобів комунікації, відключення інтернету, можливість конфісковувати будь-яке майно на користь армії, можливість примусової праці на користь армії. Коли доходить до цього моменту, то, як правило, прибічники воєнного стану, різко замовкають. Бо воєнний стан – це переведення рейок всієї економіки всієї країни тільки на війну", - наголосив Бірюков.

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Радник президента також нагадав, що країні, яка офіційно перебуває в стадії війни, жоден міжнародний донор не надасть кредити, які нині так потрібні Україні.

"Але ми повинні ще згадати, що в нас в економіці складна ситуація. Нам потрібні, в тому числі, й кредити того ж Міжнародного валютного фонду. А ось країнам, у яких оголошений воєнний стан, ніхто кредити не дає. І що тоді буде?!", - сказав Бірюков.

Водночас Бірюков заспокоїв, що в терористів на Донбасі нині немає переваги в живій силі, аби почати повномасштабний наступ на решту частини України.

Лише протягом січня на Сході знищили до тисячі бойовиків та російських найманців.

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