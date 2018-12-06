Представник Порошенка у Криму прокоментував своє звільнення (відео)

3 грудня Порошенко звільнив Бориса Бабіна з посади постійного представника в Автономній Республіці Крим.

Представник президента у Криму Борис Бабін подав заяву про відставку до того, як Росія захопила українські судна у Керченській протоці.

Про це він сказав в ефірі програми "Нині вже" на "Громадському". "Це мій особистий вибір, який мав низку передумов. Я впевнений, що продовжуючи виконувати свої обов’язки на посаді, це б не призвело до користі", — заявив Бабін.

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На запитання про те, що пов’язане його звільнення з тим, що він критикував владу Херсонщини, Бабін сказав: "Я упевнений, що якби була лише проблема цієї влади у країні, то звільнятися було б не дуже розумно. Я не кажу, що цієї проблеми немає, але вона не є єдиною підставою мого рішення. Є низка підстав, пов’язаних між собою".

Бабін додав, що у найближчі півроку не пов’язуватиме своє життя з політикою.

Як повідомляв УНІАН, 3 грудня президент України Петро Порошенко звільнив Бориса Бабіна з посади свого постійного представника в Автономній Республіці Крим. На своїй сторінці у Facebook Бабін написав, що боротьбу за деокупацію Криму ніхто не припиняє.