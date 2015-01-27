Сьогодні ВР може затвердити порядок визнання організацій терористичними

Верховна Рада сьогодні на позачерговому засіданні планує включити в порядок денний та розглянути законопроекти щодо механізму визнання організацій терористичними та щодо забезпечення обороноздатності держави.

Як передає кореспондент УНІАН, також у цьому блоці є законопроект щодо військово-цивільних адміністрацій.

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Крім того, включити до порядку денного планується законопроект про військову поліцію та законопроект щодо посилення санкцій до ліцензіатів за порушення законодавства про телебачення і радіомовлення.

У другому читанні передбачається, зокрема, розгляд законопроекту про внесення змін до деяких законів щодо захисту інформаційного телерадіопростору України.

Також депутати планують сьогодні ухвалити заяву ВР. У порядку денному не вказується, яка це саме заява, але, ймовірно, йдеться про визнання Росії країною-агресором, а також про звернення до інших країн щодо надання Україні допомоги.