У зоні АТО потрібно запровадити військову поліцію - радник міністра оборони

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні круглого столу в Києві заявив радник міністра оборони Сергій Будик.

"Що стосується забезпечення порядку, то сьогодні актуальним стало питання створення, окрім комендатури, військової поліції. Ми маємо зону бойових дій і маємо там зріз нашого суспільства. Там - неоднорідне середовище: є патріоти України, що пішли захищати Батьківщину, але є й ті, хто прийшов, щоб якимось чином там нажитися. Злочинність завжди існує, і не важливо, під яким прапором бігає злочинність", - заявив Будик.

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За його словами, військова поліція потрібна, тому що комендатура не має повноважень щодо добровольчих батальйонів, зокрема не може затримувати правопорушників з цих батальйонів.