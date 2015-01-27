Єврокомісія у середу розгляне ситуацію на сході України

Про це у вівторок в Брюсселі повідомила речник ЄК Міна Андрєєва (Mina Andreeva), анонсуючи порядок денний засідання Єврокомісії, передає власний кореспондент УНІАН.

Читайте такожУ ЄС не кажуть, які саме санкції можуть запровадити проти РосіїЗа її словами, членів ЄК про останній розвиток подій щодо України та Росії проінформує європейський комісар з питань Європейської політики сусідства та переговорів щодо розширення Йоханнес Ган від імені Високого представника Федеріки Могеріні, яка зараз у відрядженні.

"Це (обговорення пройде) також у світлі підготовки надзвичайного засідання Ради ЄС з закордонних справ, запланованого на четвер”, - додала Андрєєва.