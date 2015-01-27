У штабі АТО підтверджують знищення авіатехніки бойовиків

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко, відповідаючи на запитання журналістів.

"Вона (авіатехніка) не була збита. Ця техніка була знешкоджена на території одного із аеродромів, який захоплений бойовиками. Це було зроблено для того, щоб вони не змогли нею скористатися. Все, що було розвідано, - знешкоджено. Якщо щось буде нове - теж знешкодимо", - сказав Лисенко.

Читайте такожУ штабі АТО уточнили кількість поранених бійців за добуЯк повідомляв УНІАН, сьогодні Міноборони поінформувало, що підрозділами Збройних сил України було знищено чотири танки, дев‘ять бойових броньованих машин, чотири РСЗВ «Смерч», 12 РСЗВ «Град», 18 одиниць автомобільної техніки, один літак Л-39, два літаки АН-2, один Як-52, два літаки Як-50 і чотири гелікоптери Мі-24.