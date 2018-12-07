Депутат Держдуми, якого шукає СБУ, продовжує займатися бізнесом у Києві

Зокрема, в Києві продовжує роботу Товариство з обмеженою відповідальністю «Росукрконсалтинг».

Депутат Держдуми Росії Костянтин Затулін, якого розшукує СБУ за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та ведення агресивної війни, продовжує займатися бізнесом у Києві.

Про це свідчать дані державних реєстрів України.

Зокрема, в Києві продовжує роботу Товариство з обмеженою відповідальністю «Росукрконсалтинг» (код 35829190) - у власності підприємства знаходяться офісні приміщення на п'ятому і шостому поверхах в бізнес-центрі «Botanic Towers» за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 119-121, які знаходяться в оренді. Раніше за цією адресою працював філіал Інституту країн СНД, який очолює Затулін, який спеціалізується на дестабілізації ситуації пострадянських країн і створенню проросійських груп.

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Директором компанії «Росукрконсалтинг» є Вітрова Марина Олександрівна.

Згідно зі статутними документами основною діяльністю даної організації є «купівля та продаж власного нерухомого майна».

При цьому зазначено, що кінцевим бенефіціаром власником є - Затулін Костянтин Федорович, РФ.

В Україні Затулін в розшук оголошений за запитом СБУ, є дозвіл суду на затримання даного російського громадянина. Йому пред'явлені звинувачення за статтею 110, частина 3 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), стаття 437, частина 2 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни).