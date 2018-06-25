У Держдуму Росії внесли законопроект про міграційну амністію для громадян України

Автор проекту закону Костянтин Затулін зазначає, що на території РФ перебуває близько 2 мільйонів громадян України, зокрема близько 970 тисяч прибули з Донбасу.

У Державній думі Росії зареєстровано законопроект про міграційну амністію для громадян України з тимчасово окупованих територій Донбасу.

Документ вніс до Держдуми депутат Костянтин Затулін.

Законопроектом передбачається виведення з тіні і легалізація шляхом «міграційної амністії» «тимчасових біженців з України», які перебувають на території Росії.

У пояснювальній записці до документа зазначається, що громадянин України, «який прострочив термін свого перебування на території Російської Федерації, має право протягом 180 днів від дня набуття чинності цим законом, продовжити термін свого тимчасового перебування без виїзду з території Російської Федерації».

«Попередні порушення при цьому не повинні бути підставою для притягнення його до адміністративної відповідальності», - йдеться у пояснювальній записці.

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Крім того, наголошується, що узаконивши своє перебування в Росії, «тимчасовий біженець з України», відповідно до законопроекту, отримує дозвіл на проживання без проміжної стадії дозволу на тимчасове проживання і потім може претендувати на отримання громадянства РФ у спрощеному порядку.

Також законопроектом пропонується надати право громадянам України, які на законних підставах перебувають на території Російської Федерації, на отримання посвідки на проживання без необхідності попередньо отримувати дозвіл на тимчасове проживання (аналогічно висококваліфікованому фахівцеві, носію російської мови або учаснику Державної програми сприяння переселення до Російської Федерації співвітчизників, що проживають за кордоном ). Посвідка на проживання громадянину України видаватиметься на три роки з правом продовження.

Крім того, закон встановлює право громадянам України, які мають дозвіл на проживання в Росії, отримувати громадянство Російської Федерації в спрощеному порядку. При цьому від них не буде потрібно підтвердження матеріального забезпечення і здача іспиту з російської мови. Відмова від громадянства України може бути оформлена у заявному порядку, тобто відповідну заяву може бути надіслано поштою рекомендованим листом.

Також законопроектом пропонується надати право на отримання громадянства Росії в спрощеному порядку для громадян України та осіб без громадянства, які постійно проживали до 18 березня 2014 року на території Криму і повернулися на півострів для постійного проживання.

«Треба визнати, що події, що струшують українське суспільство і тривають вже п'ятий рік, не мають перспективи швидкого вирішення. Необхідно законодавче закріплення правового становища громадян України, які шукають притулку в Росії», - заявив Затулін.

Також зазначається, що на території РФ перебувають близько 2 мільйонів громадян України, зокрема близько 970 тисяч прибули з Донбасу.

7 червня в ході "прямої лінії" президент Росії Володимир Путін після скарг «біженців» з тимчасово окупованих територій Донбасу пообіцяв спростити отримання громадянства РФ

для вирішення демографічних проблем. За його словами, в РФ є законопроекти з цього приводу, але вони досі не реалізовані.

"Проблема носить ширший характер. Я глибоко переконаний в тому, що ми взагалі повинні піти шляхом лібералізації всього, що пов'язано зі сферою набуття російського громадянства. Це має і гуманітарний вимір, це має і економічний вимір у зв'язку зі складною демографічною ситуацією в Росії ", - сказав Путін.

Він підкреслив, що в РФ ця проблема стає не лише медичною, але набуває "яскраво виражений економічний характер".

За словами Путіна, до 2032 року в РФ число жінок дітородного віку скоротиться більш ніж на 25%. «Це стає обмежувачем економічного зростання", - заявив Путін.