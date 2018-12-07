Голодомор: 38 країн стали співавторами проекту декларації ООН з нагоди 85-ї річниці трагедії

У декларації підкреслюється, що Голодомор 1932-1933 років був створений штучно, і забрав життя мільйонів українців, включаючи представників інших національностей.

38 країн стали співавторами проекту декларації ООН з нагоди 85-річниці Голодомору 1932-1933 років.

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Як повідомляє Постійне представництво при ООН, серед країн, які виступили співавторами документу, наразі є Австралія, Австрія, Азербайджан, Албанія, Бельгія, Болгарія, Угорщина, Німеччина, Грузія, Данія, Ізраїль, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Канада, Латвія, Литва, Ліхтенштейн, Люксембург, Молдова, Монако, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Словенія, Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії, США, Україна, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чорногорія, Чеська Республіка, Чилі, Швейцарія, Швеція та Естонія.

Проект декларації з нагоди 85-річниці Голодомору розміщений у мікроблозі Місії України при ООН в Twitter.

В документі відзначається важливе значення підвищення рівня інформованості громадськості про ці трагічні події в історії людства, а також зміцнення верховенства права та дотримання прав людини і основоположних свобод для запобігання гуманітарних трагедій у майбутньому.

В декларації наголошується, що Голодомор 1932-1933 років був штучно створений і забрав життя мільйонів українців та представників інших національностей.

Документом засуджується жорстока політика сталінського режиму, в тому числі, примусова колективізація та конфіскація продовольства, яка призвела до загибелі значної частини українського народу.

Крім того, 38 країн світу, які виступили співавторами декларації, вітають зусилля урядів з відкриття своїх архівних даних про події 1932-1933 років з метою розповісти всю правду про цю трагедію.

У документі підкреслюється, що пам’ять про жахи та злодіяння минулого повинна зміцнювати зусилля міжнародної спільноти щодо забезпечення безумовного дотримання прав людини і основних свобод у всьому світі.

Також у документі вітаються зусилля держав-членів ООН, які визнали Голодомор 1932-1933 років в Україні штучно створеним смертоносним голодом і закликають держави-члени ООН сприяти поширенню інформації про Голодомор як одну з трагічних сторінок світової історії.

Зазначається, що за процедурою відповідна декларація буде поширена як офіційний документ Генеральної асамблеї ООН.

Українські дипломати зауважили, що, починаючи з 2003 року, вшанування пам'яті жертв Голодомору – геноциду українського народу – на рівні ООН відбувається кожні п'ять років.

Як повідомляв УНІАН, за ініціативи Постійного представництва України при ООН підготовлено проект спільної декларації до 85-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні, який наразі розповсюджено серед держав-членів ООН. Пропонується розглянути можливість приєднання до декларації з її наступним розповсюдженням як документа Генеральної асамблеї ООН 9 грудня цього року, що є символічним у зв’язку з відзначенням цього дня 70-ї річниці Конвенції ООН про запобігання злочину геноциду і покарання за нього (9 грудня 1948 року).

24 листопада президент Петро Порошенко заявив, що Україна розраховує на широку міжнародну підтримку у Генеральній асамблеї ООН проекту декларації до 85-х роковин Голодомору 1932-1933 років.