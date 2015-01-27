На позачерговому засіданні Ради не були ухвалені важливі законопроекти - депутат
Фракція «Народний фронт» заявляє про необхідність термінового ухвалення законів про Національну гвардію, військову дисципліну та заборону російської пропаганди, які сьогодні були фактично провалені під час позачергового засідання Верховної Ради.
Відповідну заяву озвучив заступник голови фракції, голова Комітету з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський.
«Фракція «Народний фронт» із сумом констатує, що позачергова сесія, яку збирали з такою помпою, яка мала дати відповіді на ті виклики, які за останні 12 днів виникли на Сході, не досягла ні однієї своєї задачі», - сказав він.
Пашинський зазначив, що сьогодні в порядку денному стояли надважливі законопроекти, які мали бути прийняті - про Національну гвардію, про військову дисципліну і про заборону російської пропаганди.
Читайте такожРосія уже платить високу ціну за порушення міжнародного права - Порошенко«Ні один із цих законопроектів не був прийнятий», - сказав народний депутат.
«Ми звертаємося до усіх керівників фракцій, народних депутатів, керівників депутатських груп Парламенту: в умовах прямої відкритої агресії Російської Федерації ми маємо розуміти, що піаром, заявами та деклараціями ми війну не виграємо», - наголосив Сергій Пашинський.
За його словами, те, що відбулося сьогодні у Верховній Раді, є недопустимим.
«Наша фракція категорично не погоджується з такими підходами, і ми вимагаємо ті закони, які сьогодні були фактично провалені, щоб на наступному сесійному тижні вони були в порядку денному, розглянуті та прийняті», - підкреслив заступник голови фракції «Народний фронт».
«Якщо Верховна Рада бачить свою функцію лише в піарі та демагогії, то так ми цю війну не виграємо. Сьогодні ми були свідками того, як не треба працювати. Сподіваємося, що відповідні висновки будуть зроблені, а закони прийняті», - сказав він.