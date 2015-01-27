На позачерговому засіданні Ради не були ухвалені важливі законопроекти - депутат

Відповідну заяву озвучив заступник голови фракції, голова Комітету з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський.

«Фракція «Народний фронт» із сумом констатує, що позачергова сесія, яку збирали з такою помпою, яка мала дати відповіді на ті виклики, які за останні 12 днів виникли на Сході, не досягла ні однієї своєї задачі», - сказав він.

Пашинський зазначив, що сьогодні в порядку денному стояли надважливі законопроекти, які мали бути прийняті - про Національну гвардію, про військову дисципліну і про заборону російської пропаганди.

Читайте такожРосія уже платить високу ціну за порушення міжнародного права - Порошенко«Ні один із цих законопроектів не був прийнятий», - сказав народний депутат.

«Ми звертаємося до усіх керівників фракцій, народних депутатів, керівників депутатських груп Парламенту: в умовах прямої відкритої агресії Російської Федерації ми маємо розуміти, що піаром, заявами та деклараціями ми війну не виграємо», - наголосив Сергій Пашинський.

За його словами, те, що відбулося сьогодні у Верховній Раді, є недопустимим.

«Наша фракція категорично не погоджується з такими підходами, і ми вимагаємо ті закони, які сьогодні були фактично провалені, щоб на наступному сесійному тижні вони були в порядку денному, розглянуті та прийняті», - підкреслив заступник голови фракції «Народний фронт».

«Якщо Верховна Рада бачить свою функцію лише в піарі та демагогії, то так ми цю війну не виграємо. Сьогодні ми були свідками того, як не треба працювати. Сподіваємося, що відповідні висновки будуть зроблені, а закони прийняті», - сказав він.