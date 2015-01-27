Західні дипломати отримують інформацію про Україну з Russia Today - Береза

17:23, 27 січня 2015
Політика
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Депутати ПАРЄ від західної Європи і частина східноєвропейських делегатів використовують як джерело інформації кремлівський пропагандистський канал Russia Today.

Береза поскаржився на рашистську пропаганду

Про це розповів український депутат Борислав Береза.

"Відсутність чітко сформульованої інформаційної політики завдає Україні непоправної шкоди. І з цим ми стикаємося навіть у ПАРЄ. З'ясовується, що депутати від західної Європи і частина східноєвропейських делегатів використовують, як джерело інформації, Рашатудей. Роблять вони це лише тому, що іншого джерела з таким обсягом інформації у них немає", - написав він у Facebook.

За його словами, частина делегатів, які готові були голосувати за повернення рашистів у зал (делегації Росії в ПАРЄ, позбавленої повноважень після окупації Криму - ред.), почали сумніватися у своїй позиції тільки після того, як їм продемонстрували відео зі знущаннями над українськими "кіборгами".

Читайте такожНовий хіт російського ТБ: на Донбасі з пенсіонерів-"ДНРівців" вибивають "дурь" у психлікарнях"Але вони ознайомилися з цими роликами лише тому, що ми їм продемонстрували їх на наших планшетах і телефонах", - підкреслив Береза.

Депутат нагадав, що Європа знає про Україну вкрай мало, а велика частина інформації подається кремлівськими каналами і виключно в спотвореному вигляді.

"Що може бути простіше, ніж зробити щотижневі розсилки відео і фотоподтверждений всім делегаціям ПАРЄ по інтернету. І за допомогою цього формувати їх думку і точку зору. Але цим ніхто не займається", - говорить Береза.

"Нам необхідний свій інформаційний канал на Заході. Не контрпропагандистський, а саме інформаційний. А через нього ми зможемо не тільки інформувати європейців, але і зможемо поміняти їх уявлення про нас. Так, це недешевий проект, але це питання міжнародної підтримки. Багато речей зрозумілі нам, абсолютно не відомі європейцям. І настав час це змінити", - вважає він.

Post by Borislav Bereza.

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