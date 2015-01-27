Західні дипломати отримують інформацію про Україну з Russia Today - Береза

Про це розповів український депутат Борислав Береза.

"Відсутність чітко сформульованої інформаційної політики завдає Україні непоправної шкоди. І з цим ми стикаємося навіть у ПАРЄ. З'ясовується, що депутати від західної Європи і частина східноєвропейських делегатів використовують, як джерело інформації, Рашатудей. Роблять вони це лише тому, що іншого джерела з таким обсягом інформації у них немає", - написав він у Facebook.

За його словами, частина делегатів, які готові були голосувати за повернення рашистів у зал (делегації Росії в ПАРЄ, позбавленої повноважень після окупації Криму - ред.), почали сумніватися у своїй позиції тільки після того, як їм продемонстрували відео зі знущаннями над українськими "кіборгами".

Читайте такожНовий хіт російського ТБ: на Донбасі з пенсіонерів-"ДНРівців" вибивають "дурь" у психлікарнях"Але вони ознайомилися з цими роликами лише тому, що ми їм продемонстрували їх на наших планшетах і телефонах", - підкреслив Береза.

Депутат нагадав, що Європа знає про Україну вкрай мало, а велика частина інформації подається кремлівськими каналами і виключно в спотвореному вигляді.

"Що може бути простіше, ніж зробити щотижневі розсилки відео і фотоподтверждений всім делегаціям ПАРЄ по інтернету. І за допомогою цього формувати їх думку і точку зору. Але цим ніхто не займається", - говорить Береза.

"Нам необхідний свій інформаційний канал на Заході. Не контрпропагандистський, а саме інформаційний. А через нього ми зможемо не тільки інформувати європейців, але і зможемо поміняти їх уявлення про нас. Так, це недешевий проект, але це питання міжнародної підтримки. Багато речей зрозумілі нам, абсолютно не відомі європейцям. І настав час це змінити", - вважає він.