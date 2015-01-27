ЗМІ: ПАРЄ ухвалила поправку з закликом до Росії припинити фінансування тероризму

Про це повідомляє зі Страсбурга кореспондент Європейської правди.

Як повідомлялося раніше, українські депутати зареєстрували низку жорстких поправок до резолюції.

Зокрема, одна з них пропонувала ПАРЄ ухвалити заклик до РФ "надалі утримуватися від фінансування тероризму в Україні, надавати підтримку незаконним озброєним групам, а також вплинути на РФ для виконання мінських угод".

Читайте такожУкраїна провела переговори з РФ перед позовом до суду ООН за фінансування тероризму За нормами ПАРЄ такі заклики поширюються тільки у випадку, коли такі дії неодноразово здійснювалися в минулому. Таким чином, ця норма означає непряме визнання асамблеєю того, що наразі має місце таке фінансування тероризму та інші зазначені дії.