Завтра відбудеться суд за українське громадянство кримського політв'язня Кольченка
У Київському районному суді анексованого Сімферополя 28 січня об 11.30 відбудеться розгляд позовної заяви адвоката Світлани Сидоркиної про визнання права політв'язня Олександра Кольченка на збереження громадянства України.
Попереднє судове засідання за цим позовом відбулося 5 грудня, засідання 26 грудня було перенесене на 28 січня у зв'язку із зайнятістю судді Андрія Долгополова, пише Крим.Реалії.
Як повідомлялося, відповідач – УФМС Республіки Крим – не визнає позовні вимоги про збереження за Олександром Кольченком громадянства України й стверджує, що російський паспорт був виданий Кольченкові в липні 2014 року.
Олександр Кольченко, який утримується в СІЗО «Лефортово», за словами адвоката, паспорт не отримував і заяву на отримання російського громадянства не писав.
Читайте такожСенцов назвав розслідування у його справі "спіритичним сеансом у палаті для душевно хворих"Олександр Кольченко був заарештований в Сімферополі в травні 2014 року. Разом із українським режисером Олегом Сенцовим, істориком Олексієм Чирнієм і юристом Геннадієм Афанасьєвим його звинуватили в організації терористичних актів у Криму та в участі в терористичному угрупуванні.
За даними слідства, 14 квітня Кольченко та його спільники брали участь у підпалі будівлі сімферопольського відділення «Єдиної Росії». У результаті їх дій, класифікованих як «тероризм», обгоріло вікно.
Кольченку пред'явлені звинувачення за статтею «Терористичний акт» (п. «А» ч. 2 ст. 205 КК) і «Участь у терористичному угрупуванні» (ч. 2 ст. 205.4 КК).
Лефортовський районний суд Москви 25 грудня 2014 продовжив до 16 квітня 2015 термін утримання під вартою Кольченка.
Судове засідання з приводу підтвердження українського громадянства кримського активіста, яке мало відбутися 26 грудня 2014 в Київському районному суді міста Сімферополя, перенесли на січень 2015 року. Як зазначила захисник Кольченка, питання підтвердження громадянства є принципово важливим для нього.