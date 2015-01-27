Завтра відбудеться суд за українське громадянство кримського політв'язня Кольченка

Попереднє судове засідання за цим позовом відбулося 5 грудня, засідання 26 грудня було перенесене на 28 січня у зв'язку із зайнятістю судді Андрія Долгополова, пише Крим.Реалії.

Як повідомлялося, відповідач – УФМС Республіки Крим – не визнає позовні вимоги про збереження за Олександром Кольченком громадянства України й стверджує, що російський паспорт був виданий Кольченкові в липні 2014 року.

Олександр Кольченко, який утримується в СІЗО «Лефортово», за словами адвоката, паспорт не отримував і заяву на отримання російського громадянства не писав.

Читайте такожСенцов назвав розслідування у його справі "спіритичним сеансом у палаті для душевно хворих"Олександр Кольченко був заарештований в Сімферополі в травні 2014 року. Разом із українським режисером Олегом Сенцовим, істориком Олексієм Чирнієм і юристом Геннадієм Афанасьєвим його звинуватили в організації терористичних актів у Криму та в участі в терористичному угрупуванні.

За даними слідства, 14 квітня Кольченко та його спільники брали участь у підпалі будівлі сімферопольського відділення «Єдиної Росії». У результаті їх дій, класифікованих як «тероризм», обгоріло вікно.

Кольченку пред'явлені звинувачення за статтею «Терористичний акт» (п. «А» ч. 2 ст. 205 КК) і «Участь у терористичному угрупуванні» (ч. 2 ст. 205.4 КК).

Лефортовський районний суд Москви 25 грудня 2014 продовжив до 16 квітня 2015 термін утримання під вартою Кольченка.

Судове засідання з приводу підтвердження українського громадянства кримського активіста, яке мало відбутися 26 грудня 2014 в Київському районному суді міста Сімферополя, перенесли на січень 2015 року. Як зазначила захисник Кольченка, питання підтвердження громадянства є принципово важливим для нього.