Порошенко: Світ низько схиляє голову перед тими, хто поклав край злочинам проти людства

Як повідомляє президентська прес-служба, під час зустрічі зі свідками тих трагічних подій, яка відбулася по завершенні заходів з вшанування пам`яті жертв концтабору, Порошенко високо оцінив внесок українського народу у перемогу над фашизмом.

”Ризикуючи життям, мільйони українців вели відважну боротьбу з нацистами”, - наголосив президент.

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Глава держави також підкреслив важливість збереження пам`яті про жахливі події минулого століття та місця, де вони відбувалися для прийдешніх і майбутніх поколінь. На його переконання, це допоможе уберегти нащадків від повтору та можливості виникнення подібних трагедій у майбутньому.

Разом з Порошенком з ув`язненими Аушвіцу та учасниками його звільнення поспілкувалася колишня ув’язнена концтабору 90-річна Анастасія Гулей та 90-річний учасник боїв за визволення в’язнів концтабору Аушвіц-Біркенау Микола Карпенко, які також взяли участь у пам`ятних заходах.