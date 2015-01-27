Порошенко: Світ низько схиляє голову перед тими, хто поклав край злочинам проти людства
Сьогодні вся світова спільнота низько схиляє голову та шанує тих, хто поклав край злочинам проти людства, наголосив президент України Петро Порошенко, спілкуючись з українцями-колишніми в`язнями табору Аушвіц-Біркенау та співгромадянами-учасниками звільнення табору від нацистів.
Як повідомляє президентська прес-служба, під час зустрічі зі свідками тих трагічних подій, яка відбулася по завершенні заходів з вшанування пам`яті жертв концтабору, Порошенко високо оцінив внесок українського народу у перемогу над фашизмом.
”Ризикуючи життям, мільйони українців вели відважну боротьбу з нацистами”, - наголосив президент.
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Глава держави також підкреслив важливість збереження пам`яті про жахливі події минулого століття та місця, де вони відбувалися для прийдешніх і майбутніх поколінь. На його переконання, це допоможе уберегти нащадків від повтору та можливості виникнення подібних трагедій у майбутньому.
Разом з Порошенком з ув`язненими Аушвіцу та учасниками його звільнення поспілкувалася колишня ув’язнена концтабору 90-річна Анастасія Гулей та 90-річний учасник боїв за визволення в’язнів концтабору Аушвіц-Біркенау Микола Карпенко, які також взяли участь у пам`ятних заходах.