Половина українців допускають обмеження прав людей з "непопулярними" політичними поглядами - опитування

Крім того, в Україні спостерігається високий рівень нетолерантності до ромів та представників ЛГБТ-спільноти.

Понад половина українців (51%) вважають допустимим обмеження прав людей з непопулярними політичними поглядами.

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Про це свідчать результати дослідження «Що українці знають та думають про права людини: оцінка змін (2016-2018)», які в Міжнародний день прав людини представили на прес-конференції в УНІАН.

Зазначається, що така цінність, як толерантність, є важливою лише для чверті опитаних українців.

Рівень готовності населення до обмеження прав вразливих груп продовжує залишатися доволі суттєвим, і змін за два останні роки тут практично не відбулося. Так, 66% опитаних вважають, що можна обмежувати права наркозалежних людей, 56% - виправдовують обмеження прав колишніх засуджених, 51% - готові до обмеження прав людей із непопулярними політичними поглядами», - зазначила директор фонду «Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва» Ірина Бекешкіна.

Також, за її словами, високий рівень нетолерантності спостерігається стосовно ромів та представників ЛГБТ-спільноти (по 47%).

Незмінною лишається пасивність українців щодо захисту своїх прав. З тих осіб, які стикалися з ситуаціями порушення своїх прав 55% сказали, що вони ніколи не намагалися ці права захищати.

Згідно з висновками досліджень, високим залишається рівень сприйняття самосуду - 38% опитаних вважають, що самосуд припустимий при певних обставинах, а ще 12%, що самосуд сьогодні цілком виправданий та прийнятний. Лише половина населення зазначає неприпустимість таких дій.

Загальнонаціональне опитування було проведено фондом «Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва» у співпраці з громадською організацією «Центр інформації про права людини» за підтримки Програми розвитку ООН в Україні з 11 по 24 липня 2018 року.

Було опитано 1998 респондентів у всіх областях України та в Києві, крім окупованих територій. Максимальна похибка вибірки не перевищує 2,2%.

Перше базове дослідження про права людини в Україні було проведено у 2016 році. Для розуміння динаміки, змін та загальної ситуації у 2018 році була проведена друга хвиля дослідження.

Нагадаємо, за результатами нещодавнього соцопитування Левада-Центру в Росії та Київського міжнародного інституту соціології в Україні, українці стали краще ставитися до Росії, а росіяни до України - гірше.