"Подія сотень років": експерт спрогнозував дату отримання Україною Томосу про автокефалію

Предстоятель нової української православної церкви може отримати Томос в одне з двох Різдвяних богослужінь.

Політичний експерт Тарас Чорновіл заявив, що Україна отримає Томос про автокефалію в одне з Різдвяних богослужінь, скоріш за все це буде 25 грудня.

Про це він заявив в ефірі "Прямого".

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"Предстоятель нової української православної церкви може отримати Томос в одне з двох Різдвяних богослужінь. Утворення нової автокефальної церкви – це подія сотень років, епохальна подія. Тому саме вручення томосу має відбутися на урочистому служінні Божому. Такі служіння відбуваються на Різдво та Великдень. До Великодня далеко. Зараз будуть два різдвяних свята", - заявив Чорновіл.

Він підкреслив, що зараз всі православні світу, крім тих, які у ментальній та психологічній орбіті Москви, відзначають Різдво 25 грудня.

"В тому числі Вселенський патріарх. Тому логічно в цей день вручення. Можливо домовляться на сьоме січня", - додав він.