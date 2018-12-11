За крок до томосу: в Києві починаються консультації з учасниками Об'єднавчого собору (відео)

У Київському патріархаті заявляють, що готові до конструктивного діалогу з Константинополем.

У Києві починаються консультації з майбутніми учасниками Об'єднавчого собору, який має відбутися вже найближчої суботи, 15 грудня.

До української столиці має прибути екзарх вселенського патріарха Митрополит Емануїл, йдеться в сюжеті ТСН.

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Саме він, за інформацією журналістів, має презентувати архієреям пропозиції до статуту. Від дискусії, яка триватиме наступні дні, й залежатиме доля Собору. Утім, досі незрозуміло, яким він буде.

Богослови упевнені, що точку неповернення вже пройдено, і Собор обов'язково відбудеться, попри різні погляди учасників.

Нагадаємо, за п'ять днів до Об’єднавчого собору патріарх Філарет заявив про незгоду з Константинополем. За його словами, архієреї не приймуть вимог Вселенського патріархату щодо процедури.

Найбільших розбіжностей у баченні собору між Києвом та Константинополем наразі дві. Перша - КП за те, щоб собор був виключно архієрейським, тоді як у Стамбулі наполягають на участі у ньому вірян та пересічних священників.

Друга - в УПЦ КП вважають, що голосування під час виборів очільника церкви має бути відкритим. Константинополь за таємні вибори.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня за результатами засідання Синоду Константинопольського патріархату було оприлюднено рішення, в якому Вселенський патріархат підтвердив продовження процедури надання автокефалії церкві України.

Крім того, було скасовано лист Синоду від 1686 року, після якого Київська митрополія потрапила під юрисдикцію Москви, відновлено канонічні статуси предстоятеля УПЦ Київського патріархату, патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

3 листопада президент України Петро Порошенко і вселенський патріарх Варфоломій підписали угоду про співпрацю і взаємодію між Україною і Вселенським патріархатом.

29 листопада Вселенський патріархат затвердив проект статуту Української церкви, якій буде надано томос про автокефалію.

Об’єднавчий собор, учасники якого мають проголосити створення автокефальної православної церкви в Україні, затвердити її статут та обрати предстоятеля, відбудеться 15 грудня в Софійському соборі у Києві.