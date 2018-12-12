Релігієзнавець про реакцію УПЦ МП на Томос: вона розтоптала всі канони і визнала залежність від Кремля

Експерт також нагадав, як УПЦ МП закликала молитись за загиблих дітей у Кемерово, однак не дозволила відспівувати хрещеного в УПЦ КП хлопчика.

Відмовившись визнавати рішення Вселенського патріархату, УПЦ МП розтоптала всі канони й показала, що їхню політику диктують з Кремля.

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Про це в ефірі "Прямого" розповів релігієзнавець, народний депутат від фракції "Народний Фронт" Віктор Єленський.

"Раптом Московський патріархат оголошує, що все одно не буде їх (канони – ред.) визнавати. Навіть ціною того, що (УПЦ МП – ред.) станемо розкольниками для всього світу. Тобто проблема звичайно знаходиться в Москві. Москва хоче зберігати цей розкол в Україні, хоче його поглиблювати, хоче його посилювати. За цих умов, звичайно, все залежить від мудрості і, я сказав би, церковної свідомості вірних новоствореної церкви, вірніше конституйованої, бо вона (свідомість - ред.) нікуди не зникала, і від тих, хто зараз є в Московському патріархаті. Вселенський патріарх, його богослови дуже випукло пояснили Московському патріархату, в якому канонічному стані він зараз перебуває. Московський патріархат, який завжди говорив про канонічність, про канони й так далі. Зараз ці канони просто розтоптав і ще раз довів, що політика, яку він здійснює в Україні - це політика, яка керується виключно з Кремля", - розповів нардеп.

Також він нагадав, як УПЦ МП закликала молитись за загиблих дітей у Кемерово, однак не дозволила відспівувати хрещеного в УПЦ КП хлопчика.