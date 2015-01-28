Турчинов: РФ не повинна ухилитися від відповідальності за злочини на Донбасі
18:48, 28 січня 2015Політика
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Росія не повинна ухилитись від відповідальності за злочини проти людяності, які відбуваються на сході України.
Турчинов і Томбінський обговорили ситуацію в Україні / УНІАН
Як повідомляє сайт РНБО, про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов під час зустрічі з головою Представництва Європейського Союзу в Україні Яном Томбінським, говорячи про зустріч міністрів закордонних справ країн-членів ЄС 29 січня у Брюсселі.
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Росія не повинна «ухилитись від відповідальності за злочини проти людяності, які відбуваються на сході України», - наголосив Турчинов.
В РНБО зазначають, що Турчинов і Томбінський обговорили ситуацію в Україні та питання співпраці України та Євросоюзу.
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