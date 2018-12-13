В ЄС готові розширити суттєву допомогу для України - Могеріні

На саміті Євросоюзу лідери країн-членів мають закликати РФ звільнити українських моряків.

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні заявляє, що в Євросоюзі готові розширити суттєву допомогу для України.

Про це вона сказала у Брюсселі перед початком саміту лідерів держав та урядів країн-членів ЄС.

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Вона сказала, що вчора ввечері з президентом України Петром Порошенком було обговорено питання загострення напруження в Азовському морі.

"Я очікую, що Європейська Рада підтвердить нашу тверду позицію і нашу вимогу для Росії звільнити судна та екіпаж", - наголосила вона.

"І ми знову підтвердимо не лише про нашу рішучу підтримку територіальної цілісності і суверенітету України, а також нашу тверду політику щодо невизнання незаконної анексії Кримського півострова", - наголосила Могеріні.

Також вона сказала, що буде заявлено про суттєвий пакет допомоги для України, який Європейський Союз запропонував і "готовий посилити його".

Як повідомляв УНІАН, 10 грудня Могеріні заявила, що практична підтримка постраждалих областей України через блокаду Росією судноплавства в Азовському морі та Керченській протоці має більше значення, аніж нові санкції у зв'язку з цією блокадою.