Голови МЗС країн ЄС обговорять санкції проти Росії через її агресію в Керченській протоці

Керівники МЗС держав Євросоюзу планують обговорити параметри комплексної відповіді ЄС на агресивні дії Росії.

У понеділок, 10 грудня, відбудеться засіданні Ради ЄС у закордонних справах, присвячене агресивним діям РФ в Чорному і Азовському морях і реакції Євросоюзу на них.

У засіданні візьме участь міністр закордонних справ України Павло Клімкін, повідомляє прес-служба МЗС України.

Клімкіна до Брюсселя запросила глава європейської дипломатії Федеріка Могеріні, а питання про загострення ситуації в Керченській протоці і Азовському морі включили до порядку денного засідання Ради ЄС.

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Керівники МЗС держав Євросоюзу планують обговорити параметри комплексної відповіді ЄС на агресивні дії Росії, включаючи посилення санкцій, а також шляхи сприяння Україні у звільненні українських військовополонених.

Рада ЄС також має погодити кроки для підтримки українського Приазов'я, що потерпає від наслідків російської агресії на суші і на морі.

Довідка УНІАН. Вранці 25 листопада Росія заблокувала проходження в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" й двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід із порту Одеса в порт Маріуполь. При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку.

Окупанти захопили в полон 24 українських військовослужбовці. Троє з них дістали поранення. Українців звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років). Всі полонені були заарештовані так званим "судом" у Криму, після цього їх перевезли до московських слідчих ізоляторів "Лефортово" і "Матроська тиша".