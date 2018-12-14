Тримаючись разом, Україна та ЄС відновлять справедливість у битві з РФ - Яценюк про нові санкції

Лідер НФ закликав Євросоюз продовжувати тиск на Росію.

Лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк висловив вдячність президентові Європейської Ради Дональдові Туску й усім лідерам держав-членів Європейського Союзу за рішення про продовження санкцій проти російського агресора.

Про це він написав у своєму Facebook.

Лідер «Народного фронту» нагадав, що два тижні тому під час його зустрічі з Дональдом Туском у Брюсселі йшлося про необхідність зберегти єдність ЄС у цьому питанні: «Вчорашнє рішення - красномовний доказ європейської солідарності».

«Це добре розуміють у Москві. Кремль буде й далі намагатися розколоти ЄС і взяти під контроль Україну. Від нашої власної єдності і згуртованості з партнерами залежатиме перемога», - підкреслив він.

«Не можна дати агресору шансу. Не можна вірити порожнім обіцянкам його союзників в Україні. Роз‘єднуючи нас, Кремль рятує себе від кари. Продовжуючи тиск і тримаючись разом, ми відновимо справедливість», - наголосив Арсеній Яценюк.