У Росії "поховали" Порошенка
14:39, 14 грудня 2018Політика
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Зазначимо, що в інших пошукових системах такої помилкової інформації про смерть Порошенка немає.
Наразі помилку виправлено
Популярний російський пошуковик Яндекс "поховав" президента України Петра Порошенка.
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Зокрема в забороненому в Україні пошуковику Яндекс було написано, що глава української держави помер 11 грудня у віці 53 років.
В Яндексі пояснили, чому пошуковик "поховав" Порошенка. Наразі помилку вже виправлено.
"Дані для картки об'єктної відповіді у пошуку Яндекс бере з відкритих джерел. І в цьому випадку ми агрегатор зовнішньої інформації", - йдеться у коментарі Яндекса, опублікованому в Telegram-каналі "Говорит Москва".
Порошенко с утра "похоронили" в википедии. Написал знакомому вна Украину - там все в шоке. Неужто опять диверсия "клятых москалей"?) pic.twitter.com/2cdCHhtMSd— Константин Симонов (@ich_Mitra) December 14, 2018
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