У Росії "поховали" Порошенка

Зазначимо, що в інших пошукових системах такої помилкової інформації про смерть Порошенка немає.

Популярний російський пошуковик Яндекс "поховав" президента України Петра Порошенка.

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Зокрема в забороненому в Україні пошуковику Яндекс було написано, що глава української держави помер 11 грудня у віці 53 років.

В Яндексі пояснили, чому пошуковик "поховав" Порошенка. Наразі помилку вже виправлено.

"Дані для картки об'єктної відповіді у пошуку Яндекс бере з відкритих джерел. І в цьому випадку ми агрегатор зовнішньої інформації", - йдеться у коментарі Яндекса, опублікованому в Telegram-каналі "Говорит Москва".