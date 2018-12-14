Експерт спрогнозував, чи вплинуть санкції ЄС на політику Путіна

Про введення додаткових санкцій проти Росії поки не йдеться, вважає експерт.

Євросоюз продовжив економічні санкції проти Російської Федерації. Ці обмеження негативно впливають на економіку Росії, але навряд чи допоможуть змінити її жорстку і агресивну політику по відношенню до України.

Про це в коментарі сайту "Сегодня" розповів експерт-міжнародник Антон Кучухідзе.

За його словами, Росія розглядає Україну в контексті своєї безпеки, і готова за неї дорого платити.

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"З точки зору ефективності нинішніх санкцій, вони негативно впливають на економіку Російської Федерації. Найбільший негатив для них – це енергетичний і фінансовий сектори. І через це проект "Північний потік – 2", можливо, не буде реалізований. Ми бачимо зменшення ВВП Росії за останні чотири роки, хоча були і періоди відновлення. Погіршується бізнес-клімат, великим російським підприємцям важко вести бізнес за кордоном. Але це не означає, що РФ не вживає антикризових заходів. Ці санкції не означають, що Росія змінить свою зовнішню політику, свої підходи до СНД і України. Така жорстка й агресивна політика залишатиметься. У Росії дивляться на Україну як на простір життєвих інтересів, плюс для них це забезпечення власної безпеки. Безпека варта будь-яких грошей, тому вони будуть готові йти на будь-які втрати. І все для того, щоб зберегти контроль над цим простором. Крім того, в світовій практиці є приклад Ірану, який під впливом найжорстокіших санкцій не відмовлявся від своїх інтересів", – говорить Кучухідзе.

Як вважає експерт, в питанні введення санкцій Європа, перш за все, відстоює свої інтереси і не діятиме на шкоду їм.

"При всій підтримці (Києва. – Ред.) не варто забувати, що у Європи теж є свої інтереси, які вищі за інтереси України. У цьому випадку все пояснюється тільки так. Європа – не США, вона не може розмовляти з Росією з позиції сили , адже у них багато спільних економічних інтересів. І це диктує умови і механізми зовнішньої політики. Тому Україні щастить, що поки її інтереси збігаються з європейськими", – продовжує він.

Про введення додаткових санкцій проти Росії поки не йдеться, вважає Кучухідзе. Та й навряд чи навіть вони дадуть позитивний ефект, каже експерт.

"Додаткові санкції не введуть. Німеччина виступила проти цього. Хоча за це виступили Австрія, Польща, Естонія, низка інших країн. Але консенсусу немає. Ще більші санкції могли б призвести до ще більших втрат РФ, але знову-таки я не думаю, що вони глобально б поміняли їхню політику щодо України", – підсумовує експерт.