"Тактика випаленої землі": експерт розповів про сценарій захоплення РФ Маріуполя і Бердянська

Тарас Чорновіл оцінив причини введення воєнного стану.

Росія підготувала сценарій захоплення Маріуполя і Бердянська, для цього на кордоні з Україною в Приазов'ї зосереджена танкова група РФ, заявив політичний аналітик і експерт з питань міжнародної політики Тарас Чорновіл.

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"Там зібрана техніка не для показухи. Сформований реальний добре продуманий ударний кулак. Є дані про перекидання 500 бойових літаків. Це все спочатку фіксувала наша розвідка, а тепер вже публікують міжнародні агентства", - підкреслив він під час чату на Главреді.

За його словами, саме ці дані, а не тільки напад на українські кораблі в Керченській протоці, що стали причиною введення військового положення.

"Думаю, що план блискавичної атаки з тактикою випаленої землі, великою кількістю жертв з обох сторін таки існував. Але Росія сьогодні вже скована в своїх діях", - підкреслив аналітик. Чорновіл вважає, що загроза нових санкцій змушує Путіна не просто атакувати, а шукати casus belli (офіційний привід для війни).

"Припускаю, що в Керченській протоці готувалася велика провокація, точно чекали певну реакцію України, а наше командування, бачачи скупчення військ на суші, не пішла по цьому шляху. Наскільки знаю, чекали, що ми направимо в район інциденту свої літаки. Їх би миттєво збили, але при цьому можна було пошкодити самостійно частину мосту і оголосити це агресією України. Далі, поки світ би перетравлював цю інформацію, ударна група за один день по трупах прорвалася б у Крим. А Маріуполь, Бердянськ і Генічеськ залишилися б в оточенні", - додав експерт.

Раніше Чорновіл оцінив ймовірність війни НАТО і Росії в Чорному морі.