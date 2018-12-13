Експерт розповів, коли відбудеться похорон ідеї "русского міра"

В Україні колосальна частина населення живе в психологічному "совку", зазначив аналітик.

Політичний аналітик, експерт з питань міжнародної політики, колишній народний депутат Тарас Чорновіл повідомив, що ідеї "русского міра" і "Новоросії" можна буде вважати похованими, коли їх закопають в Російській Федерації.

РФ ще чіпко тримає значну частину українського суспільства, розповів аналітик під час чату на Главреді.

"Поки їх (ідеї "русского міра" і "Новоросії" — Ред.) не закопають у самій Московії, ставити крапку рано. У нас зараз відрив від Москви буквально цивілізаційного масштабу. Ми живемо в іншому світі, в іншій епосі. Іноді варто відшукати російські пропагандистські канали, щоб зрозуміти, як далеко ми від них пішли", — зазначив співрозмовник.

Читайте такожСБУ викрила громадську організацію, шо пропагувала «русскій мир»

За його словами, ці зміни не стали незворотними. "На жаль, країна пішла вперед, а колосальна частина населення живе в психологічному "совку". І це не тільки люди старшого покоління", — заявив Чорновіл.

"За обіцянку принести мир за всяку ціну, перестати витрачати гроші на армію і віддати їх на пенсії та виплати за "гарантії" зниження тарифів, долар по 8 гривень, ковбасу по 2, 20 ці люди цілком можуть проголосувати за "світле минуле", — сказав експерт.

"Мені здається, що... вибір нам доведеться робити ще двічі. Обидва рази — на виборах (в Україні в 2019-му заплановані президентські і парламентські вибори — Ред.) у наступному році", — додав він.