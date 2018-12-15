В Україні не буде державної церкви - Порошенко

За словами президента, єдина помісна православна церква, заснована сьогодні, потребує певного часу на становлення, на мирне розширення та зміцнення.

Президент України Петро Порошенко наголошує, що в Україні не було і не буде державної церкви, а в єдину помісну православну церкву ніхто не запрошуватиме силоміць.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив за результатами Об’єднавчого собору у Софії Київській.

«У нас не було, нема і не буде державної церкви, держава не буде втручатися в діяльність церкви, і в освячену томосом православну церкву теж ніхто нікого не запрошуватиме силоміць. Це питання вільного вибору для кожного віруючого», - сказав президент.

За словами Порошенка, влада поважатиме вибір тих, хто з тих чи інших обставин вирішить залишитися у тій церковній структурі, яка зберігатиме єдність з РПЦ.

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«Так само гарантую, що держава захистить права священиків і мирян УПЦ МП, які добровільно вирішать вийти з-під Москви, щоб разом з іншими православними творити єдину українську православну помісну церкву», - додав він.

За словами президента, єдина помісна православна церква, заснована сьогодні, потребує певного часу на становлення, на мирне розширення та зміцнення.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 грудня, Об’єднавчий собор представників українських православних церков обрав митрополита Переяславського та Білоцерківського Української православної церкви Київського патріархату Епіфанія предстоятелем єдиної помісної православної церкви в Україні, який отримає томос про автокефалію від вселенського патріарха Варфоломія.

За інформацією речника УПЦ Київського патріархату архієпископа Євстратія Зорі, глава нової української церкви отримає томос 6 січня.