ФРН визначила Україну пріоритетною державою для надання допомоги у 2015 році – німецький міністр

Про це сказав міністр економічного розвитку і співробітництва Німеччини Герд Мюллер під час зустрічі у Берліні з Київським міським головою Віталієм Кличком, повідомили УНІАН у прес-службі мера столиці.

Йшлося під час зустрічі і про конкретні напрямки та проекти міжрегіонального співробітництва між українськими і німецькими містами, і щодо реформування міського управління, інвестицій, експертної допомоги, йдеться в повідомленні.

Читайте такожУкраїнці в зоні АТО потребують гуманітарної допомоги, а не "гумконвоїв" зі зброєю - Порошенко

Також у розмові з міністром Кличко наголосив на необхідності невідкладного посилення санкцій і тиску на Росію. "Україні сьогодні дуже складно - вона запроваджує реформи в умовах боротьби за свою територіальну цілісність і незалежність. І зупинити російську агресію сьогодні важливо для майбутнього України", - підкреслив мер Києва.

Крім того, за даними прес-служби, Кличко зустрівся у Бундестазі з депутатами - членами комітету з питань ЄС. Голова комітету Бундестагу Гунтер Кірхбаум підкреслив, що від ситуації в Україні залежить і подальша ситуація в Європі.

Читайте такожСША готові надати Україні кошти на відбудову Донбасу

"Те, що сьогодні відбувається на Донбасі, - це атака не тільки на Україну. Це - атака на наші європейські, демократичні цінності. Україна для нас беззаперечно залишається суверенною країною", - наголосив Кірхбаум.