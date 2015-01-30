Окупанти провели обшук будинку Чийгоза: розгром, образи і підставні поняті

Про це Крим.Реалії розповіла сама Аблялімова.

«Вони прийшли дуже рано, близько 7.15. Я прокинулася від гавкоту собаки і сильного стуку в ворота. Відкрила, сказали: поліція. Прочитали мені постанову про проведення обшуку, вилучення документів і електронних носіїв, які пов'язані з кримінальною справою, порушеною стосовно Ахтема Чийгоза. Близько 10 осіб постійно перебували зі мною. Був спецназ, який перебував на вулиці, в хату не пустили нікого з близьких, я була сама. Обшук проходив у вкрай цинічній, нахабній, я б навіть сказала хамській формі. Два працівники, один з них - старший уповноважений МВС по Республіці Крим Олексій Маливанець і старший оперативний співробітник ФСБ Росії Андрій Кудашов, не соромлячись у виразах, принижували мене як людину, як громадянина, кримську татарку, як жінку і як людину, яка сповідує іслам», - розповіла Ельміра Аблялімова.

Читайте такожУ будинку заступника голови Меджлісу вже 9 годин триває обшук: силовики винесли комп'ютерну технікуЗа її словами, на прохання до слідчого зробити зауваження цим людям, була відповідь, що вона сама своїми діями нібито провокує їх на такі висловлювання. Крім того, на думку Аблялімової, було порушено кримінально-процесуальний кодекс (КПК) Росії в частині використання понятих при проведенні обшуку.

«На мою вимогу запросити понятих з числа моїх сусідів, мені представили двох абсолютно невідомих мені людей. Один нібито з Білогірського району, другий з Сімферополя. Понятий на прізвище Лотковський звертався до всіх присутніх на ім'я, що дає підставу думати, що він був особою зацікавленою. Крім того, він виявляв велику активність і добре розбирався в техніці, лазив в дротах, що теж говорить про те, що він був не чужий тут, хоча в КПК Російської Федерації говориться, що понятим має бути незацікавлена особа», - вважає дружина Чийгоза.

За її словами, внаслідок обшуку було виявлено один мисливський патрон невідомого походження. Крім того, була вивезена вся комп'ютерна техніка, вилучені особисті телефони та заощадження в розмірі 2 тисяч доларів і 100 євро, було завдано істотної шкоди майну в будинку.

«Стали розкривати підлоги, зламали сходинку, поріг будинку, поламали стільці. Вилучили навіть сувенірні монети, які дарували під час поїздок в Татарстан», - розповіла Аблялімова. За її словами, з протоколом обшуку з урахуванням зауважень вона має намір звернутися до свого адвоката.